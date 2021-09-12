Η αρχική ενδεκάδα του Νταβίντ Καταλά για το ντέρμπι με την Ομόνοια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Δείτε την αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο προπονητής της ΑΕΚ, Νταβίντ Καταλά, για το αποψινό (20:00) ντέρμπι στο “ΑΕΚ Αρένα” με αντίπαλο την Ομόνοια, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας:

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