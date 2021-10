Η αρχική ενδεκάδα Πετράκη κόντρα στον Ονήσιλο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Η ώρα 17:00 εκτός έδρας ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ονήσιλο Σωτήρας σε φιλικό παιχνίδι.

Η αρχική ενδεκάδα του Γιώργου Πετράκη είναι η εξής:

Μολ, Φώτη, Μποβέδα, Ανδρονίκου, Γουίλσον, Μανρίκε, Χριστοδούλου, Σαρφό, Πηλαβάς, Σουάρες, Κυριάκου.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ονήσιλο Σωτήρας! / Our line-up for today’s match against Onisilos Sotiras!#OlympiakosNicosiaFC #Taktakalas #Matchday #FriendlyMatch #ONIOLY #LineUp pic.twitter.com/fmFzAf1tEF

