Η αρχική ενδεκάδα Πετράκη για το φιλικό με ΑΕΛ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει η ώρα 17:30 στο Τσίρειο Στάδιο την ΑΕΛ σε φιλικό παιχνίδι.

Ο Γιώργος Πετράκη έχει παρατάξει την εξής αρχική ενδεκάδα:

Τσούπιτς, Φώτη, Μουκτάρης, Σάλι, Αντωνίου, Μάντζης, Κα, Μανρίκε, Ευτυχίδης, Κονφέ, Χαραλάμπους

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στην ΑΕΛ Λεμεσού! / Our line-up for today’s friendly match against AEL Limassol!#OlympiakosNicosiaFC #Taktakalas #PreSeason2021 #Matchday #Football #FootballGame #FriendlyMatch #AELOLY #LineUp pic.twitter.com/gcF2VFivcN

— Olympiakos Nicosia FC (@OlympiakosNic) July 15, 2021