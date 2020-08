Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον τελικό (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρωί του Σαββάτου στο προπονητικό του Ρέντη την προετοιμασία του για τον τελικό Κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν επιφύλασσε εκπλήξεις στην αποστολή, αφού ούτως ή άλλως οι επιλογές ήταν περιορισμένες. Στην 20άδα βρίσκεται ο Μπόμπι Αλέν, που θα κριθεί αύριο αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί, ενώ φυσικά απουσιάζει ο Γκιγέρμε που βρίσκεται στο Ντουμπάι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Σαντ.

Αναλυτικά η αποστολή:

Αλέν, Καραργύρης, Παπαδούδης, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Μπα, Σισέ, Μαρτίνης, Καφού, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Λοβέρα, Μπρούνο, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Σουρλής, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK FC. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #GreekCup #Final #Football #SquadList pic.twitter.com/lkrXoFTSnA

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) August 29, 2020