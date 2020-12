Η απόλυτη «τρέλα» εν μέσω κορωνοϊού: Σκόραρε και αγκαλιάστηκε με τους οπαδούς (pics)

Αυτό που συνέβη στο Μέριδα-Μπανταχόθ για τη Segund B (Γ κατηγορία) της Ισπανίας, δείχνει ότι οι οπαδοί, αλλά και κάποιοι ποδοσφαιριστές, δεν μπορούν να κατανοήσουν ακόμα τον κίνδυνο από τον κορονοϊό. Σε αυτό το τοπικό ντέρμπι της επαρχίας Εστρεμαδούρα, επιτράπηκε να υπάρχει κοινό και εμφανίστηκαν 3.600 φίλοι των γηπεδούχων.

Στο 1-0 της Μέριδα, ο σκόρερ και κάποιοι συμπαίκτες του, έκαναν το λάθος και έτρεξαν στην εξέδρα, όπου αγκαλιάστηκαν με κάποιους οπαδούς, δίχως κανείς τους να σκεφτεί τις πιθανές συνέπειες της απερίσκεπτης πράξης τους. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι εξαιτίας αυτής της εικόνας, στην Ισπανία άνοιξε συζήτηση για το εάν θα έπρεπε να αλλάξει το καθεστώς και να μην επιτρέπεται σε κόσμο η είσοδος στα γήπεδα.

The best⚽️scenes I’ve seen since March

🇪🇸2ªB, Extremeño derby AD Mérida and CD Badajoz

Good crowd, good away support (left) with deflation and wild celebrations at the end. Thanks to @footters 📺

El derbi extremeño beat Madrid & Manchester this weekend#MeridaBadajoz pic.twitter.com/XJxRf6oi4w

