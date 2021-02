Η απίστευτη μεταμόρφωση του Τόρες: «Φουσκώνει» συνέχεια, έτοιμος να γίνει… παλαιστής! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο άλλοτε φορ των Λίβερπουλ, Τσέλσι και Ατλέτικο Μαδρίτης αφοσιώθηκε στον εαυτό του μετά το φινάλε της παρουσίας του στα γήπεδα και επέλεξε να… φουσκώσει για τα καλά.

Σε απόλυτη αντίθεση με τον σωματότυπο που είχε συνηθίσει τους θαυμαστές του όσο καιρό αγωνιζόταν και είχε στόχο να σκοράρει, ο Ισπανός πλέον δείχνει πανέτοιμος να μπει σε ρινγκ και να γίνει παλαιστής του WWE!

Δείτε την μεταμόρφωσή του:

Torres went from “El niño” to “El Hombre” after retiring 😭 pic.twitter.com/beJQdWgIcQ

