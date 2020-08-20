«Η Ανόρθωσις ξεκινάει με την πίεση του πρωταθλητισμού…»

Ανάρτηση από τον Ερμή Αραδίππου…
«Μήνυμα από καρδιάς στους φίλους και στις φίλες της ομάδας μας:
Την Κυριακή ξεκινάει ο δύσκολος μαραθώνιος του πρωταθλήματος για την ομάδα μας απέναντι σε ένα πολύ δύσκολο και μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η Ανόρθωσις.
Όσοι ασχολούμαστε με τον Ερμή είτε εθελοντικά είτε έμμισθα…….. (παράγοντες, προπονητές, συνεργάτες, ποδοσφαιριστές κλπ)……. ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ-ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ!!
ΟΛΟΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ……….. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ!!
Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!!
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΤΣ ΓΙΑΤΙ ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΤΡΑ ΚΕΡΔΟΣ!!
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ…
Ο ΕΡΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΤΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!!
ΟΣΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΣ ΕΡΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23.8.2020 ΣΤΙΣ 19.30ΜΜ ΣΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ!!
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟ!!
ΜΟΝΟ ΕΡΜΗΣ!!
ΕΡΜΗΣ=ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ=ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!!».