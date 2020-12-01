Η… άλλη ματιά του αγώνα Ομόνοια-Ερμής (ΒΙΝΤΕΟ)

Από
Themasports.com
-
0
18

Παρακολουθήστε στο πιο κάτω βίντεο από το γραφείο Τύπου της Ομόνοιας, την παρακάμερα της αναμέτρησης απέναντι στον Ερμή, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος: