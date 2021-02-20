Η αλά… Covid-19 κίνηση των Κετσπάγια-Σακκά πριν τη σέντρα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Πριν από τη σέντρα του αγώνα στο “Αντώνης Παπαδόπουλος” ανάμεσα στην Ανόρθωση και τη Δόξα, οι προπονητές των δύο ομάδων, Τιμούρ Κετσπάγια και Κώστας Σακκάς, έκαναν… χειραψία αλά Covid-19, δηλαδή γροθιά με γροθιά, όπως βλέπετε στην πιο κάτω φωτογραφία: