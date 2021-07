Με ποστάρισμα στα social media η ΑΕΛ αναφέρεται στο σπουδαίο επίτευγμα και την ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο.

Αναλυτικά:

From Sepolia to the top of the world 🌍

Ο Γιάννης γράφει ιστορία. Μελέτησε την ιστορία του αλλά χτίσε την δικιά σου. Μέσα από σκληρή δουλειά, επιμονή & υπομονή αλλά και την αγάπη για την οικογένεια κάνε την διαφορά σε ότι και αν κάνεις.

Αφού το έκανε ο Γιάννης σίγουρα μπορείς και ΕΣΥ #aelbc