Happy new year με… φιλάκι ο Μαλέκκος (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
143

O Kώστας Μαλέκκος ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχόμενος Καλή χρονιά για το 2021 με… φιλάκι.

Δείτε τη δημοσίευση του: 

 