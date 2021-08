Hand of God: Στη νέα ταινία του Paolo Sorrentino, ο Diego Maradona αλλάζει μια ζωή

Πόσοι άνθρωποι μπορούν να πουν πως ο Diego Maradona τους έχει αλλάξει τη ζωή; Ο Paolo Sorrentino, σκηνοθέτης του Grande Bellezza και του Il Divo, σίγουρα είναι ένας από αυτούς.

Ο Ιταλος δημιουργός επιστρέφει φέτος με αυτό που φαίνεται να είναι η πιο προσωπική ταινία της καριέρας του ως σήμερα. Το Hand of God μας ταξιδεύει στη Νάπολη των ‘80s, εκεί που ο ίδιος μεγάλωσε, και ακολουθεί την ιστορία ενός δημιουργικού νέου ο οποίος προσπαθεί να εκφράσει όλα αυτά που έχει μέσα του. Η άφιξη του Maradona στην πόλη αλλάζει τα πάντα και, με έναν τρόπο, σώζει και την ίδια τη ζωή του μικρού.

Η ταινία όπως φαίνεται από το πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, παίζει πολύ με νοσταλγικά στοιχεία καθώς και με την ίδια την αγάπη για το σινεμά και την τέχνη- και φυσικά για το ποδόσφαιρο. Θα είναι όσο όμορφο και συγκινητικό μοιάζει;

Hand of God, το τρέιλερ

Αξίζει να θυμίσουμε πως ο Sorrentino είχε αφιερώσει -μεταξύ άλλων- στον Maradona το Όσκαρ για το Grande Bellezza, στον ευχαριστήριο λόγο του:

Το Hand of God μπορεί να είναι η μεγάλη επιστροφή του Sorrentino, ο οποίος μετά τη Bellezza έχει εμπλακεί με διάφορα πρότζεκτ, άλλοτε με επιτυχία κι άλλοτε όχι. To Youth πέρασε και δεν ακούμπησε, το τηλεοπτικό δίπτυχο Young Pope / New Pope δεν ήταν τέλειο αλλά είχε οπωσδήποτε εντυπωσιακές στιγμές, ενώ το Loro (η ανεπίσημη βιογραφία του Berlusconi) είναι πρακτικά μια ταινία που δεν υπήρξε ποτέ.

Το Netflix φαίνεται όμως να ποντάρει γερά στο Hand of God και μπορούμε εύκολα να δούμε το γιατί. Η ταινία θα προβληθεί σε παγκόσμια πρεμιέρα στο επερχόμενο Φεστιβάλ Βενετίας και στη συνέχεια θα έρθει online τον Δεκέμβριο, δείχνοντας προς μια πιθανή οσκαρική πορεία.

Προς το παρόν, μπορούμε απλά να περιμένουμε. Και να ονειρευόμαστε. *κοιτάει δακρυσμένος τον ουρανό*