H προπόνηση της Ομόνοιας σε ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – Κουβεντούλα Μπεργ-Βιτόρ

Από
Themasports.com
-
0
28

H Oμόνοια συνεχίζει την προετοιμασία της για το ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστική του πρώτου γκρουπ του πρωταθλήματος, κόντρα στην Ανόρθωση και το τριφύλλι ανάρτησε φωτογραφίες από την πρωινή προπόνηση της ομάδας.

Η δημοσίευση: