Γυναικείες παρουσίες στο Δασάκι (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Λίγος κόσμος στο Δασάκι, στον αγώνα ανάμεσα στον Εθνικό και τη Δόξα, λόγω των μέτρων καταπολέμησης του κορωνοϊού, όμως το γυναικείο φύλο έκανε… αισθητή την παρουσία του!

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