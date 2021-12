Γράφει αρνητική ιστορία – Η πρώτη ομάδα χωρίς νίκη σε 25 σερί ματς

Μετά από 17 αγώνες στην εφετινή La Liga, η Λεβάντε δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ακόμα νίκη, έχοντας 0-8-9 και ούσα, μοιραία, στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και στο -7 από τη σωτηρία.

Η ήττα με 4-3 από την Εσπανιόλ το Σάββατο (12/12) ήρθε να προστεθεί στην κακό απολογισμό των «γκρανότας», που έσπασαν με το αποτέλεσμα αυτό το αρνητικό ρεκόρ για συνεχόμενα ματς δίχως νίκη στη μεγάλη κατηγορία, έχοντας… 25!

📉 – Levante are the first team to remain winless in 25 consecutive La Liga matches

