Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα: ΣΑΛΟΣ και ΟΡΓΗ με το VAR για το γκολ που ακυρώθηκε! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ο Όλι Γουότκινς είχε τη μεγάλη ευκαιρία για εξιλέωση μετά το χαμένο πέναλτι, όμως, παρά το γεγονός πως έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης της Δευτέρας στο Λονδίνο, οι «χωριάτες» έφυγαν από το Ολυμπιακό Στάδιο με την ήττα (2-1).

Το γκολ του δεν μέτρησε για οφσάιντ στο… τεντωμένο χέρι και τη διαφορά που κάνει το σημείο στο οποίο βρίσκεται η μασχάλη του, σε σχέση με τα πόδια του Ογκμπόνα και το χέρι του Κουφάλ που βρίσκεται από δεξιά όπως είναι παρατεταγμένη η άμυνα της Γουέστ Χαμ…

Δείτε μερικές από τις έντονες αντιδράσεις:

This was given as offside… pic.twitter.com/xKHnaTz6Qe

— talkSPORT (@talkSPORT) November 30, 2020