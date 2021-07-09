Γνωστός Κύπριος ηθοποιός… ΤΡΟΛΑΡΕΙ Κριστιάνο Ρονάλντο: «Έτον πελλό» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Ο γνωστός Κύπριος ηθοποιός, Σοφοκλής Κασκαούνιας, ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… τρολάροντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το σκηνικό που έγινε με την Coca-Cola, στο Euro 2020.

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