Γκούντγιονσεν στον πάγκο, Γκούντγιονσεν ασίστ, Γκούντγιονσεν γκολ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ποδοσφαιρική παράδοση των Γκούντγιονσεν συνεχίζεται στην Ισλανδία και το βράδυ της Δευτέρας συνέβη κάτι μοναδικό: ο πατέρας ήταν στον πάγκο της εθνικής ομάδας, ο ένας γιος έδωσε ασίστ και ο άλλος σκόραρε!

Last night, Andri Lucas Guðjohnsen made his Iceland debut and was ushered onto the pitch by his legendary father Eiður Guðjohnsen, who in turn is the son of renowned Icelandic footballer Arnór Guðjohnsen.

Talk about a dynasty 🇮🇸❄️

