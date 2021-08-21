ΓΚΟΛ από τα αποδυτήρια: Ο Σεμέδο «ΠΛΗΓΩΣΕ» τον ΑΠΟΕΛ πριν συμπληρωθεί το 1ο λεπτό!

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Ο Σεμέδο, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ανοίγει το σκορ για την Πάφο κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, στη δική τους πρεμιέρα για το πρωτάθλημα, έπειτα από πάσα του Αμπ στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Δείτε το 1-0: 