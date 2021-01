Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ: Μαγεία Σάντσο – Χάαλαντ και γκολάρες! (BINTEO)

Η Γκλάντμπαχ προηγήθηκε νωρίς, αλλά η Ντόρτμουντ αντέδρασε χάρη στο απίθανο δίδυμό της. Ο Σάντσο κρύβει τη μπάλα και μαγεύει, ενώ ο Χάαλαντ πετυχαίνει γκολ κλάσης. Δυο τέρματα από τον Νορβηγό που έφτασε τα 14 στη φετινή Βundesliga.

Sancho & Haaland at the theatre would be criminal🤯

See how much time Nd space they gave Haaland to twist like beyblade nd shoot…if this was la liga one senseless bastard would’ve scattered mans ankles just cus. pic.twitter.com/WhyQAXPOso

— Michael Otis (@OTIS_XO) January 22, 2021