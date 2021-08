Γιουβέντους: Αποφασισμένος να φύγει ο Ρονάλντο, δεν παίζει κόντρα στην Έμπολι

Το «γυαλί έσπασε» οριστικά ανάμεσα σε Γιουβέντους και Κριστιάνο Ρονάλντο, μιας και ο Πορτογάλος δεν αναμένεται να αγωνιστεί στον αγώνα κόντρα στην Έμπολι.

Juventus are waiting for Manchester City official bid to arrive in the next hours to reach an agreement as soon as possible. Cristiano Ronaldo wants to leave and he won’t be available for next match. 🚫🇵🇹 #Ronaldo

Mendes is now discussing Ronaldo’s contract with Manchester City.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021