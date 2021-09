Γιάννης και Γκάλης «γκρέμισαν» το ίντερνετ με την κοινή φωτογραφία τους!

Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (11/9) όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να ανεβάσει την ιστορική φωτογραφία που τον δείχνει παρέα με τον Νίκο Γκάλη. Είναι πιθανό να μην το καταλάβαινε τότε, αλλά ήταν έτοιμος να γκρεμίσει το ίντερνετ.

Λένε ότι μία φωτογραφία αξίζει 1.000 λέξεις. Οι 1.000 λέξεις ωστόσο θα ήταν ελάχιστες για να περιγράψουν πόσα χώρεσαν απλώς σε μία στιγμή, όταν στο ίδιο φωτογραφικό καρέ βρέθηκε το χθες του ελληνικού μπάσκετ μαζί με το σήμερα και το αύριο. Και χρειάστηκαν μόλις μερικές ώρες για να γίνει σαφές ότι δημιουργήθηκε αδιανόητο hype. Έπειτα από μόλις 7-8 ώρες – και όχι… ώρες αιχμής, αλλά χαράματα ώρα Ελλάδος – η φωτογραφία του Γιάννη είχε συγκεντρώσει πάνω από 500.000 likes και περισσότερα από 1.200 σχόλια!

Μεταξύ των χρηστών του Instagram που έκαναν like στη φωτογραφία ήταν και οι Βασίλης Σπανούλης, Νικ Καλάθης, Νίκος Ζήσης, Κώστας Φορτούνης και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, σπεύδοντας να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για την ιστορική φωτογραφία.

Το γεγονός ότι από την μία πλευρά ήταν ο Νίκος Γκάλης, το Τοτέμ του ελληνικού μπάσκετ, ο άνθρωπος που άλλαξε το άθλημα στην χώρα μας και, όπως έγραψε και ο Γιάννης, “είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι διάλεξαν το μπάσκετ στην Ελλάδα”, και από την άλλη ο άνθρωπος που πήρε την σκυτάλη και διαφήμισε – και διαφημίζει – το ελληνικό μπάσκετ στα πέρατα του κόσμου ήταν αρκετό για να ξυπνήσουν μνήμες. Ο κόσμος δεν ήταν δυνατόν να μην νιώσει ένα σκίρτημα βλέποντας τους πιο εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία του αθλήματος να χαμογελούν παρέα.

Την ίδια στιγμή που στο Instagram γινόταν αυτός ο πανικός, στους επίσημους λογαριασμούς του Γιάννη και σε άλλες πλατφόρμες η κατάσταση ήταν αντίστοιχη. Στο ίδιο χρονικό διάστημα το αντίστοιχο post στο twitter είχε πάνω από 15.000 like, ενώ στο Facebook ξεπέρασε τις 14.000, σε ένα δείγμα της αγάπης του κόσμου τόσο για τον “Greek Freak”, όσο και για τον “Γκάνγκστερ” του ελληνικού μπάσκετ.

Όπως γίνεται σαφές, η συνύπαρξη των Αντετοκούνμπο και Γκάλη ήταν αρκετή για να ξυπνήσουν μνήμες. Ακόμα και λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

He’s the reason that a lot of people pick up a basketball in Greece 🙏🏽🇬🇷🏆..!! I saw the fire in his eyes.. What a night🔥 Nick the Greek x Greek Freak x Elevator x Theo pic.twitter.com/KxiPjyZfgY

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 11, 2021