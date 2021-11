Γεύμα μετά την προπόνηση στον Ερμή (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Γεύμα μετά την προπόνηση για την οικογένεια του Ερμή Αραδίππου.

Αναλυτικά:

Η αποτελεσματική λειτουργία μίας ποδοσφαιρικής Ομάδας, δεν προϋποθέτει μόνο νίκες και βαθμολογικό κέρδος, αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη και καλού κλίματος.

Βασικά στοιχεία του καλού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η ελευθερία έκφρασης, η ανοιχτή και η ειλικρινής επικοινωνία, οι καλές ανθρώπινες σχέσεις, η προδιάθεση για συναίνεση, η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη.

Με αφορμή τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα οποία προϋποθέτει η δική μας Ομάδα, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης της Ομάδας μας, στο Προπονητικό Κέντρο της Ομάδας, παραβρέθηκαν παράγοντες, προπονητές, και όλοι οι

ποδοσφαιριστές της Ομάδας σε γεύμα, όπου ετοίμασαν όλοι μαζί σε ένα ευχάριστο και οικογενειακό κλίμα.

SOCCER IS SIMPLE,

BUT IS DIFFICULT

TO PLAY SIMPLE!!!

Johan Cruyff