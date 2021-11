Γερμανίδα δημοσιογράφος «βάφτισε» τον Ιωάννη… Παπανδρέου! (BINTEO)

Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Μόναχο, ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στην κάμερα της Euroleague.

Εκεί, η Γερμανίδα δημοσιογράφος μας χάρισε ένα απολαυστικό «σαρδάμ», καθώς αποκάλεσε τον αρχηγό του Παναθηναϊκού Ιωάννη… Παπανδρέου, με τον ίδιο πάντως – προς τιμήν του – να μην τη διορθώνει ώστε να μην τη φέρει σε δύσκολη κατάσταση!

Δείτε το στιγμιότυπο:

Did she say Papandreou? 🤔 pic.twitter.com/LqknsDQY2c

— The BasketHead (@theBasketHead2) November 18, 2021