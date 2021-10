Γέρεμι Πίνο: Θυμηθείτε το όνομά του

Ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 406 αγωνιστικά λεπτά στο πρωτάθλημα με τη Βιγιαρεάλ φέτος ήταν αρκετά για τον Λουίς Ενρίκε για να τον συμπεριλάβει στη λίστα της Εθνικής Ισπανίας. Ο «χορευτής» του «Κίτρινου Υποβρύχιου», Γέρεμι Πίνο, ήρθε για να μείνει…

Ο πατέρας του, Καρμέλο, έμαθε για την κλήση του 18χρονου Γέρεμι στη «ρόχα» από την Marca. Όταν οι δημοσιογράφοι τον πήραν τηλέφωνο για να σχολιάσει την απόφαση του Λουίς Ενρίκε, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του. Ο γιός του στην Εθνική Ανδρών;

«Σαν παίκτη τον ξέρετε. Σαν άνθρωπος είναι κάποιος που δουλεύει σκληρά και έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι του», ήταν τα λόγια του ακόμα σοκαρισμένου Καρμέλο, που μάλλον βιαζόταν να κλείσει για να τρέξει να συγχαρεί τον γιό του.

Η λαμπερή εξέλιξη του Γέρεμι Πίνο δεν σταματά να εκπλήσσει. Ο νεαρός άσος από τα Κανάρια Νησία μετά από ένα εξαιρετικό πέρασμα από την Κ21 των Ισπανών, (τρία γκολ, δύο ασίστ σε δύο συμμετοχές φέτος κόντρα σε Ρωσία και Λιθουανία) έκανε το ντεμπούτο του στην ομάδα Ανδρών και το περιθώριο εξέλιξής του, παραμένει τεράστιο.

«Υπάρχει κάτι βαθιά μέσα σε κάθε παίκτη και υπάρχουν και οι ιδιότητες. Ο Γέρεμι μπορεί να κάνει για 80 λεπτά καταστροφικό παιχνίδι, αλλά τον βλέπεις στο 81ο λεπτό να συνεχίζει να ψάχνει την ενέργεια εκείνη που θα τον κάνει να ξεχωρίσει.

Η ενέργεια, η πείνα, η επιθυμία που δείχνει στα αποδυτήρια, όταν τον βλέπεις να προπονείται, σε κάνει να σκέφτεσαι: για να δούμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει», είπε ο Ουνάι Έμερι σχολιάζοντας την εμφάνιση του Γέρεμι στο εκτός έδρας 2-2 της Βιγιαρέαλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της La Liga, όπου ο νεαρός εξτρέμ μοίρασε δύο ασίστ στους συμπαίκτες του.

Γεννημένος στις 20 Οκτωβρίου του 2002 ο Γέρεμι Ζεσούς Πίνο Σάντος αγωνίζεται σε κάθε θέση της επίθεσης. Κυρίως ως αριστερό εξτρέμ. Είναι δεξιοπόδαρος κι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ουνάι Έμερι μέχρι κεραίας.

Ο Βάσκος κόουτς ήταν αυτός που αποφάσισε να τον προβιβάσει κατευθείαν στην πρώτη ομάδα τον Αύγουστο του 2020, από την τρίτη ομάδα του συλλόγου, χωρίς να περάσει από τη Βιγιαρεάλ Β’. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον δένει με το κλαμπ ως το 2024.

Τον εμπιστεύεται τόσο τον μικρό ο Έμερι, που δεν δίστασε να τον υπολογίσει στα βασικά του πλάνα στο πιο σημαντικό παιχνίδι στην Ιστορία της ομάδας: τον τελικό του Europa League κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πέρυσι τον Μάϊο.

Έγινε έτσι τότε, ο νεότερος Ισπανός ποδοσφαιριστής που έπαιξε σε ευρωπαϊκό τελικό, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Μπόγιαν Κρκιτς που έπαιξε το 2009 στο Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ με την Μπαρτσελόνα, την ημέρα που έγινε 19 ετών.

Έκλεισε την πρώτη του χρονιά ως επαγγελματίας με 37 συμμετοχές, 7 τέρματα και 1 ασίστ σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Europa League. Συν 5 ακόμα με την Κ19 της Ισπανίας.

Το βράδυ της Τετάρτης (09/10) στη μεγάλη επικράτηση της «ρόχα» στο Μιλάνο (2-1) στον ημιτελικό του Nations League, ο Γέρεμι πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 49ο λεπτό αντικαθιστώντας τον τραυματία και σκόρερ του πρώτου τέρματος των Ισπανών Φεράν Τόρες.

Τα λεπτά που αγωνίστηκε έκλεψε λίγη από τη μαγεία του Γκάβι που επίσης εντυπωσίασε. Ήταν επιθετικός με την μπάλα στα πόδια, δυναμικός στις προσωπικές μονομαχίες, είχε διορατικότητα και καλές αποφάσεις.

Ο ίδιος σχολιάζοντας το ντεμπούτο του στην ομάδα Ανδρών, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι τον βοήθησαν να βιώσει αυτή την στιγμή, υπέγραψε ως: το αγόρι από τη γειτονιά που εκπλήρωσε ένα από τα όνειρά του. Κι απομένει να δούμε ποια είναι τα επόμενα. Έως τότε, θυμηθείτε το όνομά του.

