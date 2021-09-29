Φρέσκο-φρέσκο ΣΟΟΥ: «Κύριε Μπεργκ πιάστην υπολογιστική τωρά που εν γλήορα – Έσιει κόσμο που εν έχει δουλειά κύριε Οκριασβίλι» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Ο γνωστός κωμικός από την Αραδίππου και συνεργάτης του ThemaSports, Μιχάλης Κάκκουφας, επιστρέφει με νέο… σπαρταριστό επεισόδιο και δυνατές ατάκες!

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