Φουλάρει για την πρεμιέρα η ΑΕΚ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Με πρωινή προπόνηση συνέχισε σήμερα την προετοιμασία της η ΑΕΚ Λάρνακας, ενόψει της αναμέτρησης της ερχόμενης Παρασκευής (20/08, 19:00) με αντίπαλο τη Δόξα Κατωκοπιάς στο «ΑΕΚ Αρένα», για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας.

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