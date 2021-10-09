ΦΟΥΛ Ομονοιάτικο «κτύπημα» από τον Ζαχαρίου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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O Παναγιώτης Ζαχαρίου με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε φωτογραφία από την προπόνηση της Ομόνοιας, μαζί με ένα τριφύλλι και μια πράσινη καρδιά.

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