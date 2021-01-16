Φουλ γαλαζοκίτρινο «κτύπημα» με τον Ντούσαν της… ΑΕΛ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ο Ντούσαν Κέρκεζ συμπλήρωσε 100 παιχνίδια στον πάγκο της ΑΕΛ και μοιράστηκε το γραφικό που έφτιαξε η Λεμεσιανή ομάδα με τους διαδικτυακούς του φίλους.

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