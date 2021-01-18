Φουλ Απολλωνίστικο κτύπημα ο 100άρης Ρομπέρζ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Ο Γάλλος στόπερ του Απόλλωνα, Βαλεντίν Ρομπέρζ, συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την κυανόλευκη φανέλα στο πρωτάθλημα και έκανε ένα… φουλ Απολλωνίστικο ποστάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roby Roberge (@roby_roberge)