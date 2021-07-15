Φωτορεπορτάζ από την πρώτη προπόνηση του Αραγιούρι

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Δείτε φωτορεπορτάζ από τη σημερινή προπόνηση της Ανόρθωσης, στην οποία έλαβε μέρος το δυνατό μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Φινλανδός διεθνής αμυντικός που αγωνίστηκε στο Euro 2020, Πάουλους Αραγιούρι:

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