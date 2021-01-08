ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Η πρώτη φορά του Ρισβάνη με τη φανέλα της Ανόρθωσης

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H Aνόρθωση ανάρτησε φωτογραφία με την πρώτη φορά του Ρισβάνη που φοράει τη φανέλα με τον φοίνικα στο στήθος.

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