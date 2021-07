Την Λούγκο θα αντιμετωπίσει (24/07, 20:00) σε φιλικό ματς η Πάφος επί ισπανικού εδάφους.

Αναλυτικά:

1️⃣η φιλική αναμέτρηση για την ομάδα μας επί Ισπανικού εδάφους 🇪🇦 για το Β’ μέρος της προετοιμασίας, με αντίπαλο την Club Deportivo Lugo!!!

1️⃣st Friendly Match for our team in Spain 🇪🇦 for the second Pre Season Camp against Club Deportivo Lugo!!!

📺 Stay tuned for more information regarding the Live Streaming!!!

#pafosfc #wearepafos #pafosmou #new_season #preseason21 #cdlugo #friendlymatch