ΦΑΝΤΑΡΟΣ: «Έγιναν σοβαρές αδικίες εις βάρος της Νέας Σαλαμίνας» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε τι δήλωσε στα ΜΜΕ μετά το τέλος της σημερινής (14/06) άτυπης Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΠ, το μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και Βοηθός Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής, Γιώργος Φαντάρος:


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