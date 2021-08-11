Φαμπιάνο με… εντυπωσιακή βραδινή ανάρτηση! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Ο ήρωας της Ομόνοιας στα πέναλτι με την Φλόρα, Φαμπιάνο ανάρτησε ένα εντυπωσιακό βίντεο με τις καλύτερες του στιγμές στον αγώνα του Ταλίν.

Η ανάρτηση:

 

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