Φαμπιάνο και… φρέντο εσπρέσο! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
8

Με τον αγαπημένο του καφέ στο χέρι ο πορτιέρο της Ομόνοιας, Φαμπιάνο.

To Cash Out επέστρεψε στον Stoiximan! Παίξε Τώρα Κυπριακό Πρωτάθλημα με Cash Out!