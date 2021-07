Ευχάριστα νέα για τον Τορνίκε Οκριασβίλι καθώς αφού γεννήθηκε η κορούλα του.

Οι ευχές του ΑΠΟΕΛ:

«Συγχαρητήρια Τορνίκε για την πρώτη σου πριγκίπισσα (Νο3)!! Υγεία και ευτυχία σε όλους»

🎉🍼 Congrats Tornike #Okriashvili for your first princess (No3)!! Health and happiness to all…#APOELFC pic.twitter.com/qCVnogXa2w

— APOEL FC (@apoelfcofficial) July 31, 2021