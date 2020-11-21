Ευχάριστο νέο για Καλό

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Ο ποδοσφαιριστής της Δόξας, Καρλίτος (Καλό), την ερχόμενη Δευτέρα (23-11-2020), αναμένεται να επιστρέφει στις προπονήσεις, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Νίκος Κωνσταντίνου πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τον Ερμή.

Ο παίκτης έκανε εξετάσεις πρόσφατα, οι οποίες έδειξαν ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν μετά το ατύχημα που είχε με τη σύντροφο του στον Ακάμα.