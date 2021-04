ΕΞΑΛΛΟΣ με Σόλσκιερ και ΜΜΕ ο Μουρίνιο (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολύ «ψωμί» είχαν οι δηλώσεις μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τότεναμ (1-3).

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ άφησε αιχμές πως ο Σον έκανε θέατρο στη φάση του ακυρωθέντος γκολ του Καβάνι στο πρώτο ημίχρονο.

«Αν ο γιος μου έμενε έτσι κάτω για 3 λεπτά και χρειάζονταν 10 συμπαίκτες του για να τον σηκώσουν, δεν θα το τάιζα το βράδυ», είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Νορβηγός τεχνικός.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, πάντως, δεν το βρήκε τόσο… χιουμοριστικό και τα έβαλε τόσο με τον συνάδελφό του, όσο και με τα ΜΜΕ.

«Το είπα ήδη και στον Όλε, γιατί τον συνάντησα πριν λίγο. Αν έλεγα εγώ για παίκτη άλλης ομάδας κάτι ανάλογο, ποια θα ήταν η αντίδραση; Είναι λυπηρό που δεν με ρωτήσατε καν, που δεν είχατε την ηθική ειλικρίνεια να μου φερθείτε όπως στους άλλους. Θα πω απλώς ότι ο Σον είναι πολύ τυχερός που ο πατέρας του είναι καλύτερος άνθρωπος από τον Όλε. Ένας πατέρας, γιατί είμαι κι εγώ πατέρας, πάντα πρέπει να ταΐζει τα παιδιά του, ό,τι κι αν κάνουν. Αν χρειαστεί να κλέψεις φαγητό για τα παιδιά σου, θα το κάνεις. Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Όλε για τις δηλώσεις του και του το είπα», ανέφερε.

Ole Gunnar Solskjaer found Heung-min Son’s reaction to the foul laughable pic.twitter.com/6WpxRuca8N

🗣 “If my son stays down like this for 3 minutes and needs 10 mates to help him up, he won’t get any food.”

🗣 “Son is very lucky his father is a better person than Ole.”

Jose Mourinho is fuming with Ole Gunnar Solskjaer’s comments at full-time about Son pic.twitter.com/nfK9Gx0ePp

— Football Daily (@footballdaily) April 11, 2021