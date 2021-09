Europa League: Η UEFA θυμήθηκε την εκπληκτική επέμβαση του Πασχαλάκη κόντρα στην Τσέλσι το 2018

Η UEFA έκανε flashback και θυμήθηκε την κορυφαία απόκρουση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Τσέλσι το 2018 στο Λονδίνο, όπου ο Δικέφαλος γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 στο πλαίσιο του Europa League.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να τον αποθεώσει για την εντυπωσιακή εκτίναξή του στο σουτ του Λόφτους – Τσικ έξω από την περιοχή στο 19ο λεπτό του αγώνα, με την UEFA να κάνει λόγο για “απόκρουση παγκόσμιας κλάσης”, όπως έγραψε στα social media.

Μάλιστα, η UEFA ανέβασε την Παρασκευή (3/9) κι ένα video στο Twitter με τη συγκλονιστική απόκρουση του Πασχαλάκη.

🇬🇷 Alexandros Paschalakis 🧤#FlashbackFriday to his save against Chelsea in 2018 🤯@PAOK_FC | #UECL pic.twitter.com/1BbW971XCL

