Euro 2020: Τουρ της εθνικής Ιταλίας στη Ρώμη με ανοιχτό λεωφορείο (BINTEO)

Η εθνική Ιταλίας έκανε τουρ παρέα με το τρόπαιο του Euro 2020 στους δρόμους της Ρώμης πάνω σε ανοιχτό λεωφορείο με χιλιάδες οπαδούς να στήνουν πάρτι.

Μεθυσμένη πολιτεία είναι η Ρώμη. Η πρωτεύουσα της Ιταλίας υποδέχθηκε της ήρωες της. Η εθνική Ιταλίας προσγειώθηκε στη χώρα της το πρωί της Δευτέρας (12/7) μετά την κατάκτηση του Euro 2020 και οι στιγμές που ζει είναι ιστορικές.

Οι ατζούρι ξεκίνησαν το δικό τους πάρτι, αφού πήραν το οκ απ’ τις τοπικές Αρχές οι οποίες ήταν αρχικά διστακτικές, και με ανοιχτό λεωφορείο έκαναν τουρ στους δρόμους της Ρώμης.

This tour isn’t coming to an end any time soon! 🤩#Azzurri 🏆🇮🇹 #EURO2020 #VivoAzzurro pic.twitter.com/OagQzDEDZ6

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) July 12, 2021