EURO 2020 – Ιταλία: Σοκ με Σπινατσόλα, ρήξη αχίλλειου τένοντα

Ο Λεονάρντο Σπινατσόλα αποχώρησε με φορείο και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Ο 28χρονος αριστερός μπακ της Ρόμα πονούσε πολύ και ξέσπασε λυγμούς, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Αποχώρησε με φορείo και οι φόβοι για χοντρή ζημιά φαίνεται πως επιβεβαιώνονται. Σύμφωνα με το SkySports, ο Λεονάρντο Σπινατσόλα υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης πολλούς μήνες.

Leonardo Spinazzola broke his Achilles tendon, @SkySport just reported. He’ll be out for many months. One of the best players of the Euros so far. 🇮🇹 #Spinazzola pic.twitter.com/kWQ6VPfetm

