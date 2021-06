EURO 2020: Αυτή είναι η πιο συγκλονιστική ημέρα στο διεθνές ποδόσφαιρο

Με έναν άκρως ευρηματικό τρόπο στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter το Euro 2020 ξεχωρίζει την σημερινή ημέρα ως την πιο συγκλονιστική στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Πώς; Στο λογαριασμό του Euro 2020 ανέβηκε μια ανάρτηση – γκάλοπ, με ερώτηση: Είναι η πιο συγκλονιστική ημέρα στο διεθνές ποδόσφαιρο που έχετε δει;

Ως απαντήσεις έχει τέσσερις διαθέσιμες… απαντήσεις αλλά ουσιαστικά μόνο μια, καθώς σε κάθε «κουτάκι» αναγράφεται μόνο το ΝΑΙ, ως επιλογή.

Most exciting day of international football you’ve seen? 🤷#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021