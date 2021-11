Ετοιμάζεται άγαλμα του Μαραντόνα έξω από το γήπεδο της Νάπολι

Τιμάει, για ακόμη μια φορά, τη μνήμη του σπουδαίου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα η Νάπολι και η ιταλική κοινότητα. Συγκεκριμένα, αναμένεται στις 28 Νοεμβρίου να στηθεί έξω από το γήπεδο των «παρτενοπέι» ένα άγαλμα του Αργεντινού, που έφυγε πριν από έναν χρόνο από τη ζωή.

«Του το είχα υποσχεθεί πως θα συμβεί αυτό όταν τιμήθηκε ως επίτιμος δημότης της Νάπολη», ανέφερε ο φίλος του και κάτοικος της περιοχής, Στέφανο Τσέτσι. Το άγαλμα αναμένεται να παρουσιαστεί πριν το παιχνίδι με την Λάτσιο.

Υπενθυμίζεται πως το «Σαν Πάολο» έχει αλλάξει ονομασία και πλέον λέγεται «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

The Stadio Diego Armando Maradona will soon also have a life-size statue of the Napoli and Argentina legend, unveiled on November 28 https://t.co/e1QkAKxdAF #Napoli #Maradona #Argentina #Lazio #SerieA #SerieATIM #Calcio

— footballitalia (@footballitalia) November 17, 2021