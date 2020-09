Ερυθρόλευκο «κτύπημα» λίγες ώρες πριν τη μάχη με Ομόνοια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

“Τέσσερις ώρες έμειναν για τη σέντρα του αγώνα! Είστε έτοιμοι;», αναφέρουν οι “ερυθρόλευκοι” στο μήνυμα τους, απευθυνόμενοι προς τον κόσμο τους.

Δείτε το σχετικό ποστάρισμα:

⏳ 4 ώρες έμειναν για τη σέντρα του αγώνα! Είστε έτοιμοι; / ⏳ 4 hours left for the kick off time! Are you ready? 🔴⚪👊🏻 #Olympiacos #OLYOMO #UCL #Karaiskaki #Football pic.twitter.com/qraFqgQ9cy

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) September 23, 2020