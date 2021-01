Επίσημο: Aνακοινώθηκε ο Γιαννούλης!

«Καναρίνι» και επίσημα ο Δημήτρης Γιαννούλης!

Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ από τον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν, με την ομάδα να τονίζει ότι εφόσον επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου, τότε η μεταγραφή του θα γίνει μόνιμη.

Αυτό ουσιαστικά επιβεβαίωσε και ο ΠΑΟΚ, καθώς με δική του ανάρτηση στο Twitter, αφού δίνει τις καθιερωμένες ευχές, τονίζει: «Καναρίνια επιστρέψτε στην Premier League, αν θέλετε να κρατήσετε τον δικό μας, Δημήτρη Γιαννούλη και σας παρακαλούμε να τον προσέχετε».

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Νόριτς το καλοκαίρι ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, θα πληρώσει στον «Δικέφαλο του Βορρά» ένα ποσό στα 8,5 εκατ. ευρώ, που θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, ενώ θα διατηρηθεί και ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

📝 Norwich City are delighted to announce the loan signing of left-back Dimitris Giannoulis from PAOK!

The Greek international will link-up with the Canaries subject to the confirmation of a work permit.

— Νόριτς Σίτι (@NorwichCityFC) January 19, 2021