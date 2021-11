ΕΠΙΚΟΣ Κλοπ για τον νέο προπονητή της Γιουνάιτεντ: «Δυστυχώς, ένας καλός προπονητής έρχεται στην Αγγλία»!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε στο πρόσωπο του Ραλφ Ράνγκνικ τον αντικαταστάτη του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» έχει έρθει σε συμφωνία με τον 63χρονο Γερμανό τεχνικό για να αναλάβει τις τύχες της ομάδας. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η ανακοίνωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η αντίδραση του προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, στην είδηση αυτή ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Ο τεχνικός των «reds» έσταξε… μέλι με δηλώσεις του για τον Ράνγκνικ, κάνοντας λόγο πως ένας πολύ καλός προπονητής έρχεται στην Premier League, τονίζοντας τα νέα της έλευσης του συμπατριώτη του στη Γιουνάιτεντ δεν είναι καλά για τις υπόλοιπες ομάδες.

«Δυστυχώς ένας καλός προπονητής έρχεται στην Αγγλία για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής, έχτισε δύο συλλόγους από το πουθενά.

Η Γιουνάιτεντ θα είναι οργανωμένη πλέον στο γήπεδο. Αυτό προφανώς δεν είναι καλά νέα για τις υπόλοιπες ομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 54χρονος τεχνικός.

