ΕΠΙΚΟΣ Γιάννης: «Θα είμαι ο πιο όμορφος πρόεδρος των ΗΠΑ» (BINTEO)

Τρελά κέφια είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια της αποχώρησης του από τον Λευκό οίκο.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι θα θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές και θα είναι ο πιο όμορφος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, με τον Θανάση να σιγοντάρει.

“I’m going to be the most handsome president ever.” 🤣 pic.twitter.com/7kGi0OzK6I

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 9, 2021