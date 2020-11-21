ΕΠIKO photoshop με παίκτη της Ομόνοιας να σηκώνει το… ΓΙΟΥΡΟΠΑ! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Μια σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε επικό photoshop με τον Έρικ Μποτεάκ να σηκώνει το τρόπαιο του Γιουρόπα Λιγκ με τη φανέλα της Ομόνοιας.

Mάλιστα, ο Γάλλος το αναδημοσίευσε στο προφίλ του.

Δείτε την ανάρτηση του: