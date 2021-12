Επική ΓΚΑΦΑ από Κόνφερενς Λιγκ: Αποθέωσαν παίκτη της Κοπεγχάγης με βίντεο της… LASK Λιντς!

Με την Ευρώπη να έχει μπει στον… πάγο μέχρι τον Φεβρουάριο, στα social media των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA ασχολούνται με όσους ξεχώρισαν στις φάσεις των ομίλων.

Έτσι και στο Europa Conference League, με τους ανθρώπους που χειρίζονται τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του θεσμού να θέλουν να αποθεώσουν τον Γιόνας Βιντ της Κοπεγχάγης, που πέτυχε τέσσερα γκολ σε πέντε ματς.

Το πρόβλημα; Έβαλαν βίντεο από ματς της LASK Λιντς με το Ελσίνκι…

Wrong kit, team, stadium and player but otherwise perfect video guys 😂 https://t.co/2MVNsNTcFo

— Football In Denmark 🇩🇰 (@footballinDK) December 21, 2021